马来西亚法庭裁决只有穆斯林才可使用“安拉”

路透马来西亚布城10月14日（记者 Siva Sithraputhran） - 马来西亚上诉法庭周一作出裁决，要求马来文版《先驱报》（The Herald）不得用“安拉”一词来称呼上帝，从而为这一引发宗教紧张关系和少数民族权益质疑的问题作出了具有里程碑意义的决定。

上诉法庭三位穆斯林法官一致决定，推翻另一个法庭在2009年就此作出的裁决。当时的裁决允许该报使用“安拉”一词。马来西亚的许多基督教徒称多个世纪以来一直都在使用该词。

“使用安拉一词并非基督教信仰中不可或缺的一个部分，”首席法官Mohamed Apandi Ali在裁决中称。“使用该词会在社会上引起混乱。”

上诉法庭作出上述裁决，正值马来西亚民族和宗教紧张关系加剧之际。

对于此案，马来西亚政府认为“安拉”一词只适用于穆斯林，2008年的时任内政部长禁止该报使用该词的决定从公共秩序角度看是合理的。

马来文版《先驱报》的律师认为，“安拉”一词在伊斯兰教之前便有，马来西亚婆罗洲讲马来语的基督教徒多个世纪以来广泛使用该词。他们表示，会就上述裁决向马来西亚最高法院提出上诉。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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