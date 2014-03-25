MALAYSIA CRASH AIRLINER PICTURE 0325

马来西亚总理纳吉布周一引述英国公司Inmarsat的突破性卫星数据分析称，马航失联两周多的MH370航班已坠入数千英里以外的南印度洋。中国政府已要求马方提供得出该结论的全部证据。马航官员周一称，机上239人或已全部遇难。纳吉布的声明为空难调查拉开了序幕，这可能是历史上代价最高、难度也最大的空难调查之一。图为2014年3月21日，一名女子走过吉隆坡一购物中心内为马航失联飞机旅客和家属祈福的留言板。路透