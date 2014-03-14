失联客机事件或影响马来西亚旅游业

路透新加坡/吉隆坡3月14日(记者 Brian Leonal/Al-Zaquan Amer Hamzah) -旅行社表示，受失联航班的影响，亏损的马来西亚航空公司MASM.KL很可能会失去外国商务旅行者这一利润丰厚的业务。

马航MH370航班神秘失踪且迄今下落不明，这引发了人们对马航以及马来西亚政府官员处理该事件的担忧。

根据美银美林(Bank of America MerrillLynch)的报告，此事或许还会影响到中国赴东南亚旅游的业务，但该机构同时表示，中国不断增加的中产阶级和价格更为亲民的旅行费用会支撑这一数字。

美银美林称，不包括来自邻国新加坡的游客，中国占马来西亚游客的12%。

马航以及马来西亚政府均面临中国要求其加速寻找失联航班的压力。

尽管马来西亚的旅行社表示，嫌少有人取消旅行行程，但国外的其他旅行社警告称，如果有其他选择，企业客户会改变行程。

目前尚不清楚马航的营收有多少来自商务出差。根据世界旅游及旅行理事会（(World Travel and TourismCouncil)的数据，对于马来西亚整体而言，在旅行和旅游业对2012年马来西亚GDP的贡献中，商务旅行者的占比约超过一半。

新加坡Dynasty Travel旅行社通讯总监AliciaSeah表示：“我要说的是，80%的企业出行者现在会改变行程。”她并称外国出行者现在会选择新航等航空公司。

“随着时间的流逝，出行者会克服这种恐惧。在这段时间中，马航需要积极努力，重建信任、自信和声誉。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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