失联客机事件或影响马来西亚旅游业

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡/吉隆坡3月14日 - 旅行社表示，受失联航班的影响，亏损的马来西亚航空公司 很可能会失去外国商务旅行者这一利润丰厚的业务。
马航MH370航班神秘失踪且迄今下落不明，这引发了人们对马航以及马来西亚政府官员处理该事件的担忧。
根据美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的报告，此事或许还会影响到中国赴东南亚旅游的业务，但该机构同时表示，中国不断增加的中产阶级和价格更为亲民的旅行费用会支撑这一数字。
美银美林称，不包括来自邻国新加坡的游客，中国占马来西亚游客的12%。
马航以及马来西亚政府均面临中国要求其加速寻找失联航班的压力。
尽管马来西亚的旅行社表示，嫌少有人取消旅行行程，但国外的其他旅行社警告称，如果有其他选择，企业客户会改变行程。
目前尚不清楚马航的营收有多少来自商务出差。根据世界旅游及旅行理事会（(World Travel and Tourism Council)的数据，对于马来西亚整体而言，在旅行和旅游业对2012年马来西亚GDP的贡献中，商务旅行者的占比约超过一半。
新加坡Dynasty Travel旅行社通讯总监Alicia Seah表示：“我要说的是，80%的企业出行者现在会改变行程。”她并称外国出行者现在会选择新航等航空公司。
“随着时间的流逝，出行者会克服这种恐惧。在这段时间中，马航需要积极努力，重建信任、自信和声誉。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳(完)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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