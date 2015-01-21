《分析》马来西亚经济仪表板闪红灯，商品价格疲软令经常帐有赤字之虞

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月23日
--万科A称，拟通过下属公司出资50.31亿元人民币，与招银资本、长江招银共同设立两支专业商业地产投资基金，用于投资公司或下属控股子公司所持有的42项商业地产项目。
“2012年以前马来西亚是个净债权国，但2013年之后却背道而驰，”法国巴黎银行驻新加坡的亚洲利率和外汇策略主管Mirza Baig表示。
“处于那种状况下，任何一个触发因素都可能使其面临市场波动风险。”
“现在(马来西亚)外汇储备减少，还有很高的负债，而且可能出现经常帐出现赤字，这是个转折点。”
最糟糕的情况是，如果油价长时间处于低位，使经常帐转为赤字，那么林吉特承受的压力会越来越大。
占据该国债市44%市场的外国投资人将会逃离。
下一个面临风险是马来西亚将要偿还的1,020亿美元短期借款，该国2014年底外汇储备为1,160亿美元，刚刚够偿还。
随后可能会出现一个恶性循环，因外资撤离将迫使央行动用更多外汇储备。公债收益率(殖利率)和资金成本将会上升，缺少资金的银行可能收回或取消放贷。
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马来西亚总理兼财长纳吉布周二表示，没有即将爆发的危机，但他对经常帐的担忧却非常明显，即便政府下调了今年的经济增长。
“上帝保佑，希望经常帐继续保持盈余，不要出现赤字，”纳吉布说。(完)
(编译 戴素萍/郑茵/李春喜 审校 杜明霞/张荻)
--万科A称，拟通过下属公司出资50.31亿元人民币，与招银资本、长江招银共同设立两支专业商业地产投资基金，用于投资公司或下属控股子公司所持有的42项商业地产项目。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.6% +0.6% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差31.01 0645 法国企业景气指数 5月 108 108 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 55.2 55.1 服务业PMI
--科通芯城主席兼行政总裁康敬伟表示，上周五已预期到会有一波针对中国科网企业的沽空报告出来，不过“公司在明，对方在暗”，难以避免攻击；由于沽空机构看来是中国公司，故已向警方报案，会尽快与第三方审计公司验证数据后，尽快发表报告及复牌。