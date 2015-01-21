《分析》马来西亚经济仪表板闪红灯，商品价格疲软令经常帐有赤字之虞

“2012年以前马来西亚是个净债权国，但2013年之后却背道而驰，”法国巴黎银行驻新加坡的亚洲利率和外汇策略主管Mirza Baig表示。

“处于那种状况下，任何一个触发因素都可能使其面临市场波动风险。”

“现在(马来西亚)外汇储备减少，还有很高的负债，而且可能出现经常帐出现赤字，这是个转折点。”

最糟糕的情况是，如果油价长时间处于低位，使经常帐转为赤字，那么林吉特承受的压力会越来越大。

占据该国债市44%市场的外国投资人将会逃离。

下一个面临风险是马来西亚将要偿还的1,020亿美元短期借款，该国2014年底外汇储备为1,160亿美元，刚刚够偿还。

随后可能会出现一个恶性循环，因外资撤离将迫使央行动用更多外汇储备。公债收益率(殖利率)和资金成本将会上升，缺少资金的银行可能收回或取消放贷。

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马来西亚总理兼财长纳吉布周二表示，没有即将爆发的危机，但他对经常帐的担忧却非常明显，即便政府下调了今年的经济增长。

“上帝保佑，希望经常帐继续保持盈余，不要出现赤字，”纳吉布说。(完)