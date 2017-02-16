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时事要闻 | 2017年 2月 16日 星期四 12:09 BJT

马来西亚警方称第二名涉嫌刺杀金正男的嫌疑人持印尼护照

路透吉隆坡2月16日 - 马来西亚警方称，周四逮捕的第二名女性嫌疑人持有印尼护照，她涉嫌刺杀朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男。

警方在声明中称，在吉隆坡机场的监控录像中发现了此人，还称该嫌犯是在当地时间周四0200GMT被逮捕。

马来西亚警方周三称逮捕了一名持越南旅行证件的女子，并称他们在搜寻其他“几名”涉嫌在吉隆坡机场刺杀金正男的外国嫌犯。(完)

(编译 王琛；审校 张荻)

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