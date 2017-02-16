马来西亚警方称第二名涉嫌刺杀金正男的嫌疑人持印尼护照

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透吉隆坡2月16日 - 马来西亚警方称，周四逮捕的第二名女性嫌疑人持有印尼护照，她涉嫌刺杀朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男。
警方在声明中称，在吉隆坡机场的监控录像中发现了此人，还称该嫌犯是在当地时间周四0200GMT被逮捕。
马来西亚警方周三称逮捕了一名持越南旅行证件的女子，并称他们在搜寻其他“几名”涉嫌在吉隆坡机场刺杀金正男的外国嫌犯。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。