马来西亚警方称第二名涉嫌刺杀金正男的嫌疑人持印尼护照

路透吉隆坡2月16日 - 马来西亚警方称，周四逮捕的第二名女性嫌疑人持有印尼护照，她涉嫌刺杀朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男。

警方在声明中称，在吉隆坡机场的监控录像中发现了此人，还称该嫌犯是在当地时间周四0200GMT被逮捕。