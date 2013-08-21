版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 18:23 BJT

标题新闻:马来西亚第二季经常帐盈余由前季的87亿马币缩窄至26亿，因资金外流较前季扩大--央行

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐