马来西亚经济：政府下调2016年经济增长预估至4.0-4.5%，因油价下跌

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡1月28日 - 马来西亚周四下调2016年经济增长预估，油价大跌迫使总理纳吉布修正财政预算。
纳吉布表示，今年马来西亚经济料增长4.0-4.5%，低于此前预估的4.0-5.0%。
“将当前经济形势纳入考虑后，政府决定修正2016年预估，”他说。
修正后的预估是基于假定今年油价为30-35美元。10月公布的初步预算假定油价为48美元。
纳吉布表示，马来西亚债务水平将继续降低，占GDP的比重不会超过55%。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选