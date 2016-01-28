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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 13:35 BJT

马来西亚经济：政府下调2016年经济增长预估至4.0-4.5%，因油价下跌

路透吉隆坡1月28日 - 马来西亚周四下调2016年经济增长预估，油价大跌迫使总理纳吉布修正财政预算。

纳吉布表示，今年马来西亚经济料增长4.0-4.5%，低于此前预估的4.0-5.0%。

“将当前经济形势纳入考虑后，政府决定修正2016年预估，”他说。

修正后的预估是基于假定今年油价为30-35美元。10月公布的初步预算假定油价为48美元。

纳吉布表示，马来西亚债务水平将继续降低，占GDP的比重不会超过55%。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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