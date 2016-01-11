马来西亚评等：穆迪将评级展望降至稳定，称外部环境变化冲击增长

路透吉隆坡1月11日 - 评级机构穆迪周一将马来西亚主权债信评级展望由正面下调至稳定，因外部环境的变化对该国经济增长产生负面影响。

穆迪称，评级展望的变化反映出，过去一年来马来西亚增长和外部信贷指标的恶化。

穆迪确认马来西亚发行人和优先无担保债券评级为A3。

穆迪称，外部环境的变化降低了这个时期政府的收入。

“外部环境的变化也削弱了马来西亚的外部地位，出现大量资本外流、经常帐盈余萎缩，汇率大幅贬值以及外汇储备减少，”穆迪在报告中称。

穆迪说，除了外部环境恶化之外，国内经济的严重不平衡继续为增长带来风险，家庭负债水平仍然很高。

尽管财政整固出现进展，穆迪仍预期马来西亚公共债务负担和债务承受能力仅出现有限度的改善。

周一时，马来西亚公布的11月工业生产放缓至16个月最慢，受全球需求走软和矿业生产下滑打击。(完)