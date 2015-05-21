马来西亚经济：2016-2020年实质GDP目标为按年成长5-6%--总理

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
他表示，2020年人均国民总收入将达54,100马币(林吉特)(15,690美元)，月均家庭收入将从2014年的6,141马币提高到10,540马币。
他还称，政府将通过引入商品和服务税来提高税收效率；这样一来，未来五年的年税收额将达314亿马币左右，高于通过此前的消费税和服务税所获得的155亿马币。(完) (编译 许娜；审校 张明钧/徐文焰)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。