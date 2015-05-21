马来西亚经济：2016-2020年实质GDP目标为按年成长5-6%--总理

他表示，2020年人均国民总收入将达54,100马币(林吉特)(15,690美元)，月均家庭收入将从2014年的6,141马币提高到10,540马币。

他还称，政府将通过引入商品和服务税来提高税收效率；这样一来，未来五年的年税收额将达314亿马币左右，高于通过此前的消费税和服务税所获得的155亿马币。(完) (编译 许娜；审校 张明钧/徐文焰)