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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 18:16 BJT

马来西亚央行：维持指标利率在3.0%不变，认为通胀可控

路透吉隆坡3月6日 - 马来西亚央行周四维持指标利率在3.0%不变，一如预期，并重申由于国内支出降温，通胀升势料可控。

“未来通胀料受到国内成本上升的影响，”该央行货币政策委员会在一份声明中说。

“外部物价压力减弱且国内需求状况温和，将在一定程度上限制上述成本因素对基础通胀的影响。”(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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