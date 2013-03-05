版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 16:11 BJT

标题新闻：路透调查显示马来西亚央行周四会议或将维持利率在3.0%不变，但可能考虑在今年稍晚加息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐