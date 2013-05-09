马来西亚数万人集会抗议选举舞弊

2013年5月8日，马来西亚反对派领导人安瓦尔在吉隆坡附近举行的一场集会上发表讲话。 REUTERS/Stringer

路透吉隆坡5月8日 - 至少4万名马来西亚反对派支持者周三在吉隆坡附近举行集会，抗议选举存在舞弊，反对派领导人安瓦尔（Anwar Ibrahim）表示，他将揭露导致他们选举失利的舞弊行为。

安瓦尔呼吁大家向当局施压。他表示，有证据显示周日的选举存在广泛舞弊；长期执政的国民阵线获得了议会多数，但是票数减少。

“这仅仅是人民与非法、腐败和傲慢的政府进行斗争的开始，”安瓦尔说道。他现年65岁，曾担任副总理。

“我们将继续斗争，绝不会妥协。”

马来西亚政府此前指控安瓦尔“煽动分歧”，并计划在一个体育馆内举行的集会中制造骚乱。没有出现暴力的报道，现场的警力看起来也并不多。

当天下着雨，交通状况也很不好，而且警方警告称反对派并未获得必要的许可，但数万名支持者仍前来参加集会，很多人吹着喇叭，高喊“改革”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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