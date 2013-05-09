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时事要闻 | 2013年 5月 9日 星期四 09:17 BJT

马来西亚数万人集会抗议选举舞弊

路透吉隆坡5月8日 - 至少4万名马来西亚反对派支持者周三在吉隆坡附近举行集会，抗议选举存在舞弊，反对派领导人安瓦尔（Anwar Ibrahim）表示，他将揭露导致他们选举失利的舞弊行为。

安瓦尔呼吁大家向当局施压。他表示，有证据显示周日的选举存在广泛舞弊；长期执政的国民阵线获得了议会多数，但是票数减少。

“这仅仅是人民与非法、腐败和傲慢的政府进行斗争的开始，”安瓦尔说道。他现年65岁，曾担任副总理。

“我们将继续斗争，绝不会妥协。”

马来西亚政府此前指控安瓦尔“煽动分歧”，并计划在一个体育馆内举行的集会中制造骚乱。没有出现暴力的报道，现场的警力看起来也并不多。

当天下着雨，交通状况也很不好，而且警方警告称反对派并未获得必要的许可，但数万名支持者仍前来参加集会，很多人吹着喇叭，高喊“改革”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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