数十名游客在马来西亚一国家公园遭遇洪水围困

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透吉隆坡12月24日 - 马来西亚一国家公园内度假村的工作人员称，近百人遭遇洪水围困，其中包括近60名外国游客。之前这里发生了逾40年一遇的大暴雨。当局正在派遣船只和直升飞机前去救援。
彭亨州Mutiara Taman Negara度假村的一名官员告诉路透，河水溢出堤岸，导致包括加拿大、英国、澳洲和罗马尼亚游客在内的84名客人以及10名工作人员受困。
他表示，当地消防和救援部门正在派遣船只，并为直升机寻找安全着陆点。
马来西亚官方通讯社Bernama称，这个拥有43.43万公顷热带雨林的国家公园是一处很受欢迎的生态旅游目的地，这里遭遇了1971年以来最大降雨，之前马来西亚东海岸地区刚发生了严重洪水灾害。
马来西亚《新海峡时报》称，当局警告居民远离沿海及河口地区，未来两个晚上浪高将达到最大。
每年东北季风时节，马来西亚半岛东部地区经常发生洪灾。据Bernama通讯社，今年近六万人已经因洪水撤离，多数来自东海岸地区。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。