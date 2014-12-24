数十名游客在马来西亚一国家公园遭遇洪水围困

路透吉隆坡12月24日 - 马来西亚一国家公园内度假村的工作人员称，近百人遭遇洪水围困，其中包括近60名外国游客。之前这里发生了逾40年一遇的大暴雨。当局正在派遣船只和直升飞机前去救援。

彭亨州Mutiara Taman Negara度假村的一名官员告诉路透，河水溢出堤岸，导致包括加拿大、英国、澳洲和罗马尼亚游客在内的84名客人以及10名工作人员受困。

他表示，当地消防和救援部门正在派遣船只，并为直升机寻找安全着陆点。

马来西亚官方通讯社Bernama称，这个拥有43.43万公顷热带雨林的国家公园是一处很受欢迎的生态旅游目的地，这里遭遇了1971年以来最大降雨，之前马来西亚东海岸地区刚发生了严重洪水灾害。

马来西亚《新海峡时报》称，当局警告居民远离沿海及河口地区，未来两个晚上浪高将达到最大。

每年东北季风时节，马来西亚半岛东部地区经常发生洪灾。据Bernama通讯社，今年近六万人已经因洪水撤离，多数来自东海岸地区。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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