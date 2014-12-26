马来西亚发生数十年来最严重洪灾 撤离逾10万人

路透吉隆坡12月26日 - 马来西亚遭遇数十年来最严重的洪灾，当局从北部五个州撤离逾10万人。

马来西亚总理纳吉布发表声明称，高涨的水位和恶劣天气导致寻找遇难者和直升机运送食品都变得困难。

马来西亚国家通讯社（Bernama）报导，吉兰丹州、登嘉楼州、彭亨州、霹雳州和玻璃市州合计撤离103,412人，超过了2008年洪灾时撤离10万人的上一纪录水平。

马来西亚半岛东北部受灾最重，这里每年都要受到东北季风带来的降雨引发的洪灾影响，但是今年的降雨量尤其大。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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