马来西亚金融：央行要求外资银行停止进行马币NDF交易--消息

路透香港11月16日 - 路透看到的马来西亚央行发给银行的信件显示，该央行要求外资银行不要在离岸无本金交割远期外汇(NDF)市场进行马币交易。

这份由境内托管人发给外资银行的信件，要求银行业者在马来西亚解除头寸时，停止进行离岸马币NDF 或离岸衍生品交易。

其他银行的两个独立消息来源证实收到这份信件。

马来西亚流通债券中有40%由外资持有，该比例在亚洲居前。投资者通常在新加坡和香港等流动性较高的NDF市场对冲风险，因马来西亚国内市场有很多限制。(完)