版本:
中国
国际财经 | 2017年 5月 24日 星期三 14:12 BJT

马来西亚DRB-HICOM将向中国吉利控股出售49.9%的宝腾股份

路透吉隆坡5月24日 - 路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM(DRBM.KL)的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。

预计马来西亚第二财政部长Johari Abdul Ghani不久就会正式宣布此项交易。

声明称，与吉利控股集团的协议料将于7月份签署。交易价值未透露。(完)

(编译 孙国玉；审校 王颖)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐