马来西亚称“伊斯兰国”的威胁“非常真实”

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透吉隆坡1月25日（记者 Rozanna Latiff） - 马来西亚总理纳吉布称，“伊斯兰国”对马来西亚构成“非常真实的”威胁；数小时前“伊斯兰国”在当地的分支发布视频威胁对马来西亚发动袭击，因为马来西亚逮捕其支持者。
马来西亚警方称，视频中，武装组织Katibah Nusantara的成员在“伊斯兰国”标志下发表讲话，这是马来西亚首次收到来自“伊斯兰国”的威胁。
“威胁非常真实，我的政府会非常认真地对待，”纳吉布说道。“这是全世界都面临的挑战。马来西亚没有幸免。”
警方称，他们周日逮捕了计划对马来西亚各处发动袭击的一个“伊斯兰国”分支机构的七名成员。武装分子嫌疑人携带有子弹、圣战书籍、“伊斯兰国”旗帜和宣传视频。
纳吉布称，三名试图进入叙利亚加入“伊斯兰国”的马来西亚人本月被逮捕。
警方反恐部门负责人Ayob Khan Mydin Pitchay表示，发布在网上的视频警告马来西亚不要打击“伊斯兰国”的支持者，视频中出现了两名身在叙利亚的马来西亚人。
“他们威胁称，如果警方不停止逮捕并立即释放已被逮捕的人，他们将发动袭击，”Ayob说道，并称视频显示马来西亚的武装分子更加有组织。
“也许之前他们和‘伊斯兰国’没有直接联系，但现在有了，因此他们可以在视频中使用‘伊斯兰国’的标志。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
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