马来西亚逮捕一名科索沃黑客 被控为“伊斯兰国”窃取美国安全官员信息

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透吉隆坡10月16日 - 马来西亚逮捕了一名科索沃籍黑客。该黑客被控窃取1,000多名美国安全官员的个人信息并将其交给在叙利亚的“伊斯兰国”，以便“伊斯兰国”对这些人采取进一步行动。
该黑客名为Ardit Ferizi，20岁，是科索沃公民，2014年8月进入马来西亚吉隆坡的一家私立学院学习计算机科学和法医学。马来西亚警方周四晚发布声明称，Ardit Ferizi将被引渡至美国。
“初期调查发现，该嫌疑人与位于叙利亚的‘伊斯兰国’恐怖组织的一名领导人联系，就入侵存有美国安全人员及团队信息和细节的多个服务器进行了沟通，”马来西亚警方称。
“这些美国安全人员和团队的细节之后被转交给‘伊斯兰国’的行动分队以便其采取进一步行动。”
美国司法部称，Ardit Ferizi被控入侵1,351名美国军方人员和联邦雇员的个人信息，以及支持“伊斯兰国”。Ardit Ferizi是科索沃公民，也是一名已知的黑客。
美国司法部周四在其网站发布声明称，Ardit Ferizi入侵了一家美国公司的计算机系统，并窃取了1,000多名个人的个人身份信息。Ardit Ferizi据信是科索沃一家名为“科索沃黑客安全”（KHS）的黑客组织的首脑。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。