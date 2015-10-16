马来西亚逮捕一名科索沃黑客 被控为“伊斯兰国”窃取美国安全官员信息

路透吉隆坡10月16日 - 马来西亚逮捕了一名科索沃籍黑客。该黑客被控窃取1,000多名美国安全官员的个人信息并将其交给在叙利亚的“伊斯兰国”，以便“伊斯兰国”对这些人采取进一步行动。

该黑客名为Ardit Ferizi，20岁，是科索沃公民，2014年8月进入马来西亚吉隆坡的一家私立学院学习计算机科学和法医学。马来西亚警方周四晚发布声明称，Ardit Ferizi将被引渡至美国。

“初期调查发现，该嫌疑人与位于叙利亚的‘伊斯兰国’恐怖组织的一名领导人联系，就入侵存有美国安全人员及团队信息和细节的多个服务器进行了沟通，”马来西亚警方称。

“这些美国安全人员和团队的细节之后被转交给‘伊斯兰国’的行动分队以便其采取进一步行动。”

美国司法部称，Ardit Ferizi被控入侵1,351名美国军方人员和联邦雇员的个人信息，以及支持“伊斯兰国”。Ardit Ferizi是科索沃公民，也是一名已知的黑客。

美国司法部周四在其网站发布声明称，Ardit Ferizi入侵了一家美国公司的计算机系统，并窃取了1,000多名个人的个人身份信息。Ardit Ferizi据信是科索沃一家名为“科索沃黑客安全”（KHS）的黑客组织的首脑。（完）