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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 9日 星期四 10:39 BJT

马来西亚数万人集会抗议选举舞弊

至少4万名马来西亚反对派支持者周三在吉隆坡附近举行集会，抗议选举存在舞弊，反对派领导人安瓦尔(Anwar Ibrahim)表示将揭露导致反对派选举失利的舞弊行为。马来西亚政府此前指控安瓦尔“煽动分歧”，称其计划在一个体育馆内举行的集会中制造骚乱。路透

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