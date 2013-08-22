新兴汇市：马币触及三年低位，受美联储缩减刺激政策前景打压

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透新加坡8月22日 - 马来西亚林吉特(马币)周四跌至逾三年最低水平，因美国联邦储备理事会(美联储,FED)料于下个月缩减其资产购买计划。
马币兑美元一度下跌0.8%至3.3200马币，为2010年6月以来最低。
技术图表显示马币下看3.3345，此为2009年至2011年升势的50%费波纳奇回档位。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。