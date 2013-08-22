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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 09:57 BJT

新兴汇市：马币触及三年低位，受美联储缩减刺激政策前景打压

路透新加坡8月22日 - 马来西亚林吉特(马币)周四跌至逾三年最低水平，因美国联邦储备理事会(美联储,FED)料于下个月缩减其资产购买计划。

马币兑美元一度下跌0.8%至3.3200马币，为2010年6月以来最低。

技术图表显示马币下看3.3345，此为2009年至2011年升势的50%费波纳奇回档位。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)

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