马来西亚总检察长称纳吉布与2006年一蒙古女子被谋杀案没有关联

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
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路透吉隆坡9月15日 - 马来西亚总检察长周二称，马来西亚总理纳吉布与2006年一名蒙古女子被谋杀一案没有关联。上周卡塔尔半岛电视台播放了有关此案的一个纪录片。
蒙古模特兼翻译阿旦杜亚（Altantuya Shaariibuu）2006年遭谋杀，且尸体在吉隆坡郊外森林中被军用炸药炸得粉碎。两名马来西亚前警官因该案被判死刑。
纳吉布办公室上周否认了这两名警官曾是纳吉布保镖的报导。据马来西亚政府，这两人是为政府官员提供安全保护的一个警察小队的成员。
民间团体宣称，阿旦杜亚被谋杀与她曾担任巴京达（Abdul Razak Baginda）的口译员和助理有关。马来西亚向法国舰艇建造局（DCNS）购买两艘天蝎级潜艇期间，巴京达曾任纳吉布的潜艇交易顾问。
纳吉布否认与阿旦杜亚有关联以及潜艇交易的涉腐指控。
卡塔尔半岛电视台的纪录片聚焦于谋杀案以及有关谋杀案动机的未解问题。纪录片将阿旦杜亚及其与政治分析员巴京达的情事联系到一起。巴京达被控教唆谋杀，在2008年被无罪开释。
卡塔尔半岛电视台发言人称，该纪录片是“对一桩仍有许多未解谜团的神秘谋杀案进行详细彻底的报导”。
马来西亚总检察长Mohamed Apandi Ali周二透过声明称，纳吉布的名字从未在有关该谋杀案的诉讼案件中“以任何有罪的方式”被提起。
未能联系到巴京达发表评论。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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