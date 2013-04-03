马来西亚总理宣布解散议会 数周内料将举行大选

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚总理纳吉布周三称将解散议会，此举将为数周内举行大选铺平道路，而这场选举可能是纳吉布所属的执政联盟掌权56年以来所面临的最激烈选战。
“国王已经接受我的要求，在4月3日解散国会，”纳吉布在一场实况转播的电视演说中说。
纳吉布的国民阵线(National Front)执政联盟在2008年选举时首度未能在国会占据三分之二的多数优势，并面临前副总理安华为首的三党反对联盟的挑战。(完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。