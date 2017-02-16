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时事要闻 | 2017年 2月 16日 星期四 15:03 BJT

马来西亚或在调查后通过朝鲜使馆将金正男遗体交给亲属

路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。

金正男周一在吉隆坡国际机场遇刺身亡。金正男与金正恩为同父异母兄弟，二人关系疏远。

“走完警方调查和尸检程序之后，我们可能通过使馆将遗体交给其亲属，”Ahmad Zahid Hamidi告诉记者。(完)

(编译 王琛; 审校 李春喜)

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