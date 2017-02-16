马来西亚或在调查后通过朝鲜使馆将金正男遗体交给亲属

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。
金正男周一在吉隆坡国际机场遇刺身亡。金正男与金正恩为同父异母兄弟，二人关系疏远。
“走完警方调查和尸检程序之后，我们可能通过使馆将遗体交给其亲属，”Ahmad Zahid Hamidi告诉记者。(完)
(编译 王琛; 审校 李春喜)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。