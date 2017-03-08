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时事要闻 | 2017年 3月 8日 星期三 11:18 BJT

马来西亚总理纳吉布称没有计划中断与朝鲜的外交关系

路透吉隆坡3月8日 - 马来西亚总理纳吉布周三称，目前为止没有计划中断与朝鲜的外交关系；在朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男在吉隆坡被刺杀后，两国紧张关系升级，并相互发布旅行禁令。

朝鲜周二禁止马来西亚民众离境，引发马方以牙还牙。

“我们是对朝鲜友好的国家，”纳吉布向国会表示。(完)

(编译 汪红英；审校 徐文焰)

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