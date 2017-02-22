马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
马来西亚警察首长Khalid Abu Bakar称，这两名嫌犯仍在马来西亚，已被召来接受讯问。他称这名朝鲜外交官员是朝鲜使馆的二等秘书。
金正男是朝鲜领导人金正恩同父异母兄长，上周在吉隆坡机场准备登机前往澳门时遇刺身亡。
Khalid在记者会上称，警方“坚信”其他四名在2月13日案发当天乘飞机逃离马来西亚的嫌犯已抵达朝鲜首都平壤。(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
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路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。