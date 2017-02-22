马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯

路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。

马来西亚警察首长Khalid Abu Bakar称，这两名嫌犯仍在马来西亚，已被召来接受讯问。他称这名朝鲜外交官员是朝鲜使馆的二等秘书。

金正男是朝鲜领导人金正恩同父异母兄长，上周在吉隆坡机场准备登机前往澳门时遇刺身亡。

Khalid在记者会上称，警方“坚信”其他四名在2月13日案发当天乘飞机逃离马来西亚的嫌犯已抵达朝鲜首都平壤。(完)