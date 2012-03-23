马来西亚国家石油公司将自4月起停止伊朗原油进口--消息

路透吉隆坡/新加坡3月23日电---马来西亚国家石油公司(Petronas)PETR.UL消息人士周五表示,该公司将从4月开始暂停自伊朗的原油进口,较美国的禁运生效提早两个月.加入西方施压下决定停止向伊朗买进石油的国家名单.

中国、印度、日本和韩国是亚洲最大的伊朗原油买家,而这些国家也都将削减自伊朗的进口.伊朗的260万桶原油日出口量,有大部分是销往亚洲.

"我们顺从情势,希望在4月前除去所有来自伊朗的进口,"Petronas一名知情高层表示."我们正在寻找其他供应来源."

目前无法联络到马来西亚国家石油公司发言人就此置评.

消息人士称,马来西亚国家石油公司每日自伊朗进口约5-6万桶原油,为中型的亚洲买家.中国珠海振戎和联合石化等大型买家,每日进口量均超过20万桶.(完)

--编译 王冠中;审校 田建华

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