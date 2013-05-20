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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 11:22 BJT

标题新闻：马来西亚5月1-20日棕榈油产品出口较上月同期降9.4%，至799,405吨--ITS

注：ITS为船货调查机构Intertek Testing Services的缩写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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