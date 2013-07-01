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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 11:01 BJT

标题新闻：马来西亚6月棕榈油出口较前月增长7%至1,350,311吨--ITS

注：ITS为船货调查机构Intertek Testing Services。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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