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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 11:52 BJT

标题新闻: 马来西亚1月1-10日棕榈油出口较上月同期降25%至373,462吨--ITS

注:ITS为船货调查机构Intertek Testing Services的缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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