版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 16:37 BJT

标题新闻：马来西亚8月1-10日棕榈油出口较上月同期大增22.3%至430,914吨--船货调查机构ITS

路透8月12日 -

注：ITS为船货调查机构Intertek Testing Services。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐