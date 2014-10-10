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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 12:51 BJT

标题新闻：马来西亚9月底棕榈油库存较上月同期上升1.8%至2,089,859吨--MPOB

注：“MPOB”为马来西亚棕榈油总署英文名称缩写。

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