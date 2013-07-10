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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 12:54 BJT

标题新闻：马来西亚6月末棕榈油库存较前月减少9.4%至1,646,531吨，降幅超过市场预期--MPOB

注：MPOB为马来西亚棕榈油局的英文缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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