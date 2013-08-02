马来西亚农业：7月底棕榈油库存料降至逾两年最低点--调查

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透新加坡8月2日 - 周五公布的路透对五家种植企业的调查显示，马来西亚7月底棕榈油库存可能降至逾两年最低位，因市场对棕榈油的需求持续超过产量。
调查显示，7月库存水平可能较6月的165万吨下降3%至160万吨。
预计中的连续第七个月库存下降，将使马来西亚棕榈油库存降至2011年2月以来最低位。
而7月马来西亚棕榈油产量可能较前月增长10%，至156万吨，为今年迄今最大增幅。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。
此次增产可能标志着通常每年7-12月间产量上升周期的开始。
但企业调查显示，产量可能仍低于出口和本地消费约165万吨的总需求。
调查显示，7月出口或增长3%至145万吨。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业