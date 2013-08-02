版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 14:43 BJT

马来西亚农业：7月底棕榈油库存料降至逾两年最低点--调查

路透新加坡8月2日 - 周五公布的路透对五家种植企业的调查显示，马来西亚7月底棕榈油库存可能降至逾两年最低位，因市场对棕榈油的需求持续超过产量。

调查显示，7月库存水平可能较6月的165万吨下降3%至160万吨。

预计中的连续第七个月库存下降，将使马来西亚棕榈油库存降至2011年2月以来最低位。

而7月马来西亚棕榈油产量可能较前月增长10%，至156万吨，为今年迄今最大增幅。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。

此次增产可能标志着通常每年7-12月间产量上升周期的开始。

但企业调查显示，产量可能仍低于出口和本地消费约165万吨的总需求。

调查显示，7月出口或增长3%至145万吨。(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐