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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 15:41 BJT

标题新闻：马来西亚1月1-20日棕榈油出口较前月同期下滑10.5%至666,288吨--船货验证机构SGS

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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