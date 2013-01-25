版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 16:24 BJT

标题新闻: 马来西亚1月1-25日棕榈油出口较上月同期减少14.6%至1,104,890吨--SGS

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐