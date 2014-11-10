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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 13:54 BJT

标题新闻：10月末马来西亚棕榈油库存较上月升3.7%至217万吨，创20个月高位--MPOB

注：马来西亚棕榈油总署(MPOB)。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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