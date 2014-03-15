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时事要闻 | 2014年 3月 15日 星期六 15:03 BJT

马来西亚总理称失联飞机的运动轨迹暗示有人蓄意操作

路透吉隆坡3月15日 -马来西亚总理纳吉布周六称，马航失联飞机的运动轨迹与有人蓄意所为一致，即该机被人蓄意转回马来西亚并继续向西飞行。

纳吉布在记者会上表示，调查人员已经确认军事雷达追踪到的飞机就是马航MASM.KL失联航班MH370，该机通讯系统可能在抵达马来西亚东海岸以前被关闭。

“尽管媒体报道失联飞机被劫持，我希望很明确地表示，我们仍在调查所有的可能性，”纳吉布说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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