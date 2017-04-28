马来西亚总理警告称不均衡增长或助长极端主义和动荡

路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。

纳吉布在马尼拉东盟(ASEAN)峰会期间的一次企业家活动中称，东南亚地区的经济在强劲增长，东盟可能成为全球第四大经济体，但增长必须是公平的。

“在极端主义和激进主义盛行的时代，我们不希望我们的公民被边缘化，”他说。

“我们知道那些在自己的社会看不到希望的人群更容易受到恐怖分子的蛊惑，恐怖分子会利用这些人的弱点，用谎言来给他们洗脑。”

由于印尼、马来西亚和菲律宾对海盗行为及不断上升的伊斯兰国威胁感到担忧，伊斯兰极端主义料成为本周会议的重要议题之一。

特别令人担忧的是，激进分子可以轻而易举地获得武器，在现有的反叛组织中寻得庇护，并在这三个国家间的许多岛屿自如往来。

东盟包括10个成员国：泰国、缅甸、老挝、柬埔寨、越南、新加坡、不丹、马来西亚、印尼和菲律宾。今年是东盟成立50周年。

纳吉布警告称，经济差异也在政治层面带来危险，会助长愤怒情绪和民粹主义，这已经在西欧造成严重问题。

“被忽视的底层民众感到被经济增长、社会繁荣和全球化抛在后面，他们可能推翻选举和政治制度。”纳吉布说道。

根据福布斯杂志，经济学家频频指出，在东南亚地区的6.2亿人口中存在巨大的收入差距，这里是全球亿万富翁最大的集中地之一。

纳吉布呼吁领导人更加关注穷人，菲律宾副总统Leni Robredo对此表示附和。

“许多年以来，很多人认为收入不平等是正常的。但没有话语权和能力的人们现在开始怒吼，要求得到重视。借助科技和社交媒体，他们的不满和愤怒在全球范围内被感知。”Leni Robredo说道。“他们反对全球化、民主和传统媒体。”（完）