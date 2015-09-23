马来西亚反对党组建新联盟 抗衡纳吉布政府

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透吉隆坡9月22日 - 马来西亚三个反对党周二宣布组建联盟，共同抗衡深陷丑闻的纳吉布政府。
因涉嫌财务管理不善以及贪腐，总理纳吉布近月遭遇政治风暴，而反对党则各自为营。
但随着要求纳吉布下台的呼声渐高，反对党重新团结起来，此次三个反对党结成“希望联盟”，其中不包括主要反对党“伊斯兰党”。此前因“伊斯兰党”欲推进一项伊斯兰刑事法，导致原先的反对党联盟在6月分崩离析。
此次结盟的三个反对党是人民公正党、以华人为主的民主行动党以及诚信党。
新联盟名为“希望联盟”，前反对党联盟领导人安瓦尔·伊布拉希姆（Anwar Ibrahim）的妻子旺·阿兹莎（Wan Azizah）将担任联盟领袖。
“这个国家面临的危机促使各反对党联合起来，更有效地对抗马来民族统一机构和国民阵线。”旺·阿兹莎在新闻发布会上表示。
“我们想要改变为总理（纳吉布）滥用权力提供便利的政府及制度。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。