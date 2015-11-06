马来西亚警方询问前首相马哈蒂尔

路透吉隆坡11月6日 - 马来西亚警方周五询问了该国前总理马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）。马哈蒂尔就1MDB腐败丑闻呼吁现任总理纳吉布下台后正在面临调查。

马哈蒂尔是马来西亚在位时间最长的领导人，现在仍是一个极受尊重和富有影响力的人物。马哈蒂尔已成为纳吉布最激烈的批评者，后者正面临来自马来西亚国有基金一马发展（1MDB）贪污丑闻的压力。

《华尔街日报》7月报道称，针对1MDB的调查人员发现，来自与1MDB有关联的银行、政府机构和企业的近7亿美元被存入纳吉布的私人账户。

纳吉布否认自己有过失或为谋取私利而收钱。马来西亚反腐败委员会称，纳吉布个人账户的资金是一位未具名中东捐赠者的政治捐款。

但这没能平息批评的声音。

90岁的马哈蒂尔8月底意外出现在吉隆坡的一个反政府示威活动中，呼吁开展“人民的力量”运动以推翻纳吉布。

马来西亚全国警察总长哈立德·阿布·巴卡随后称，警方将对马哈蒂尔的言论做笔录。马哈蒂尔的助手Sufi Yusof称，马警方周五拜访了马哈蒂尔的办公室做了笔录。

Yusof拒绝提供有关该会面的细节，或透露该会面以什么为中心。（完）