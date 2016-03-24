马来西亚前总理马哈蒂尔状告现任总理纳吉布

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透吉隆坡3月23日（记者 Emily Chow） - 马来西亚前总理马哈蒂尔的律师称，马哈蒂尔已对现任总理纳吉布提起诉讼，指控后者腐败及滥用职权。
这是马哈蒂尔力图将纳吉布赶下台的又一举措，但不大可能立即产生影响，因至少数月后案件才可能审理。
马哈蒂尔指控纳吉布“行为不检，积极、蓄意采取多种手段......妨碍、干涉、阻挠及干扰多个执法部门展开的多项调查和质询”。
他并指控纳吉布破坏法治以及宪法的神圣。
纳吉布办公室未立即回应置评请求。但马来西亚通讯部长称马哈蒂尔的指控失实。
通讯部长说：“他（马哈蒂尔）是没招了，在做最后挣扎。”
与马哈蒂尔联名起诉的，还有纳吉布领导的马来民族统一机构（巫统）的两名前成员Khairuddin bin AbuHassan和Anina binti Saadudin。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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