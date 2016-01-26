更新版1-马总检察长称汇入总理纳吉布私人账户的6.81亿美元是沙特王室赠款

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
（新增反对党对调查结果的指责以及纳吉布办公室不予置评等内容）
路透吉隆坡1月26日 （记者 Rozanna Latiff/Emily Chow） - 马来西亚总检察长阿班迪·阿里（Mohamed Apandi Ali）周二称，汇入总理纳吉布私人银行账户的6.81亿美元是来自沙特王室的礼物，中间不存在刑事犯罪或者腐败。
马来西亚主要反对党--民主行动党的领袖指责阿班迪·阿里的调查结果，称纳吉布对阿班迪·阿里的任命表明调查存在利益冲突。
在围绕神秘资金转移以及1MDB深陷负债困境的丑闻中，沙特王室的卷入是一个出人意外的转折。
“调查发现资金并非某种形式的贪污或者受贿，我对此表示满意，”阿班迪·阿里在紧急召开的新闻发布会上表示。
阿班迪·阿里在声明中称，在汇入纳吉布账户的约5个月后即2013年8月，其中6.2亿美元已返还给沙特王室，因这部分资金未被使用。
“至于为何赠予总理纳吉布，尚未给出原因，那是他与沙特王室之间（的事情），”他说道。
阿班迪·阿里称，未发现纳吉布在马来西亚反腐机构提交的三宗调查中存在刑事犯罪，且未来不会采取更多行动。
马来西亚反贪污委员会（MACC）早些时候称，这笔资金是一位身份未经确认的中东捐款人的政治捐款。
阿班迪·阿里发表声明称，他将向MACC返还与上述三宗调查有关的文件，文件附带结束这三宗调查的指示。
纳吉布的办公室拒绝就阿班迪·阿里的调查结果置评。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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