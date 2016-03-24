马来西亚前总理马哈蒂尔状告现任总理纳吉布

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Emily Chow

路透吉隆坡3月23日 - 马来西亚前总理马哈蒂尔的律师称，马哈蒂尔已对现任总理纳吉布提起诉讼，指控后者腐败及滥用职权。

这是马哈蒂尔力图将纳吉布赶下台的又一举措，但不大可能立即产生影响，因至少数月后案件才可能审理。

马哈蒂尔指控纳吉布“行为不检，积极、蓄意采取多种手段......妨碍、干涉、阻挠及干扰多个执法部门展开的多项调查和质询”。

他并指控纳吉布破坏法治以及宪法的神圣。

纳吉布办公室未立即回应置评请求。但马来西亚通讯部长称马哈蒂尔的指控失实。

通讯部长说：“他（马哈蒂尔）是没招了，在做最后挣扎。”

与马哈蒂尔联名起诉的，还有纳吉布领导的马来民族统一机构（巫统）的两名前成员Khairuddin bin Abu Hassan和Anina binti Saadudin。(完)