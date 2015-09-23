马来西亚反对党组建新联盟 抗衡纳吉布政府

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡9月22日 - 马来西亚三个反对党周二宣布组建联盟，共同抗衡深陷丑闻的纳吉布政府。
因涉嫌财务管理不善以及贪腐，总理纳吉布近月遭遇政治风暴，而反对党则各自为营。
但随着要求纳吉布下台的呼声渐高，反对党重新团结起来，此次三个反对党结成“希望联盟”，其中不包括主要反对党“伊斯兰党”。此前因“伊斯兰党”欲推进一项伊斯兰刑事法，导致原先的反对党联盟在6月分崩离析。
此次结盟的三个反对党是人民公正党、以华人为主的民主行动党以及诚信党。
新联盟名为“希望联盟”，前反对党联盟领导人安瓦尔·伊布拉希姆（Anwar Ibrahim）的妻子旺·阿兹莎（Wan Azizah）将担任联盟领袖。
“这个国家面临的危机促使各反对党联合起来，更有效地对抗马来民族统一机构和国民阵线。”旺·阿兹莎在新闻发布会上表示。
“我们想要改变为总理（纳吉布）滥用权力提供便利的政府及制度。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计