马来西亚反对党组建新联盟 抗衡纳吉布政府

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡9月22日 - 马来西亚三个反对党周二宣布组建联盟，共同抗衡深陷丑闻的纳吉布政府。

因涉嫌财务管理不善以及贪腐，总理纳吉布近月遭遇政治风暴，而反对党则各自为营。

但随着要求纳吉布下台的呼声渐高，反对党重新团结起来，此次三个反对党结成“希望联盟”，其中不包括主要反对党“伊斯兰党”。此前因“伊斯兰党”欲推进一项伊斯兰刑事法，导致原先的反对党联盟在6月分崩离析。

此次结盟的三个反对党是人民公正党、以华人为主的民主行动党以及诚信党。

新联盟名为“希望联盟”，前反对党联盟领导人安瓦尔·伊布拉希姆（Anwar Ibrahim）的妻子旺·阿兹莎（Wan Azizah）将担任联盟领袖。

“这个国家面临的危机促使各反对党联合起来，更有效地对抗马来民族统一机构和国民阵线。”旺·阿兹莎在新闻发布会上表示。

“我们想要改变为总理（纳吉布）滥用权力提供便利的政府及制度。”(完)