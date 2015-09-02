（修正）马来西亚前总理马哈蒂尔因发表反对纳吉布的言论遭警方传唤

（修正马哈蒂尔译名）

路透吉隆坡9月2日 - 路透吉隆坡9月2日 - 马来西亚警方发言人周三称，警方将传唤前总理马哈蒂尔·莫哈末，让其就在周末反政府集会中发表的针对现任总理纳吉布的言论作出说明。

在周末由亲民主和反腐活动人士组织--干净与公平选举联盟（Bersih，净选盟）组织的持续两天的集会中，马哈蒂尔两度现身，呼吁发起“人民力量”运动推翻陷入经济丑闻的纳吉布。

“马哈蒂尔在净选盟集会期间所做的一些言论，是警方采取如此行动的原因，”警方发言人称。该发言人还称，警察总监Khalid Abu Bakar将传唤马哈蒂尔来作出说明。

马哈蒂尔周日在集会上对媒体称，纳吉布是腐败的领导人，民众应当团结起来推翻纳吉布。

周末的集会被马来西亚当局宣布为非法集会。

马哈蒂尔的助理Sufi Yusoff对路透称，马哈蒂尔本周不在国内，预计下周会回国。

“据我所知，警方尚未联系到他。我们会遵守警方的要求，”该助理称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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