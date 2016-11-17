焦点：马来西亚央行遏制马币下跌的举措令外资银行震惊

图为马币和美元。 REUTERS/Edgar Su

路透香港/吉隆坡11月17日 - 马来西亚的外资银行周四试图想出如何服从马来西亚央行对离岸马币交易的打压。市场普遍认为这是一种资本管制的形式。

据路透周三报导，在马来西亚的外资银行本周向离岸银行发出信函，要求合规负责人签署停止在离岸无本金交割远期外汇(NDF)市场交易马币的承诺书，然后将信函寄回马来西亚央行。

“这些银行和马来西亚央行目前在频繁交涉，”马来西亚某涉及外汇交易的外资银行的一位金融人士说，“这是一种非直接的资本管制...我看到很多人在撤离马来西亚。”

马币兑美元周四下跌近1%至11个月新低4.3850马币。NDF市场价差扩大，马来西亚公债收益率跳涨，指标10年期公债收益率涨17个基点至4.22%，过去一周累计上涨近60个基点。

由于国内市场有很多限制，投资者通常利用新加坡和香港NDF市场进行马币和美元交易。

**‘没着没落的状态 ’**

尽管马来西亚对外国投资者在该国股市和债市的准入相对宽松，但禁止马币或相关衍生品的离岸交易。

一些外资银行称，他们被告知如果不签署书面承诺，他们的投资将不得转出马来西亚。香港一家西方银行的交易负责人称，由于马国监管当局的不确定因素，眼下的形势处于一种“没着没落状态”。

“我们被告知，如果不签字，将不得将资金汇回国，投资也须留在马来西亚。”

因事属敏感，这些银行人士要求匿名。

马来西亚流通债券中有40%由外资持有，该比例在亚洲居前。

上周特朗普当选美国总统后全球债市大跌，外国投资者纷纷逃离马来西亚市场。特朗普胜选令美元飙升，并使新兴货币尤受打击。

**惩罚性行动**

马来西亚央行已要求需要在境内进行马币交易的金融机构提供详细计划，并要求有外汇交易需求的机构向马来西亚金融机构求助。

该央行周三警告称，可能会对不遵守规定的银行采取措施。

“如果违反外汇管理政策，我们会采取(惩罚性行动)，”助理总裁Adnan Zaylani在周三新闻发布会上告诉记者。

“我们甚至还会(对他们)采取刑事或行政措施，”马来西亚国家通讯社引述Adnan Zaylani报导称。

但银行人士称，马来西亚央行对其司法管辖权以外的交易并无监管权。(完)