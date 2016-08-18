马来西亚官员称若证实1MDB资金遭挪用 将对涉事者采取法律行动

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透吉隆坡8月18日 - 马来西亚政府一位部长拿督周四称，若有证据表明，美国检方上月提起的民事诉讼中所涉多人挪用国有基金一马发展(1MDB)资金，则将对这些人采取法律行动。
据美国司法部提起的民事诉讼，马来西亚总理纳吉布成立的一马发展基金中，有超过35亿美元资金涉嫌遭不当拨用。
掌管管理、廉正及人权事务的首相署部长拿督刘胜权说，若资金“从我们这里被偷走”，必须对所有涉事者提起刑事诉讼。
一马发展丑闻爆发后，要求总理纳吉布下台的呼声高涨。至少有五个其他国家也在对这宗丑闻展开调查。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。