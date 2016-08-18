马来西亚官员称若证实1MDB资金遭挪用 将对涉事者采取法律行动

路透吉隆坡8月18日 - 马来西亚政府一位部长拿督周四称，若有证据表明，美国检方上月提起的民事诉讼中所涉多人挪用国有基金一马发展(1MDB)资金，则将对这些人采取法律行动。

据美国司法部提起的民事诉讼，马来西亚总理纳吉布成立的一马发展基金中，有超过35亿美元资金涉嫌遭不当拨用。

掌管管理、廉正及人权事务的首相署部长拿督刘胜权说，若资金“从我们这里被偷走”，必须对所有涉事者提起刑事诉讼。

一马发展丑闻爆发后，要求总理纳吉布下台的呼声高涨。至少有五个其他国家也在对这宗丑闻展开调查。(完)