沙特外长称汇入纳吉布账户资金是来自沙特“真正的”捐款--报导

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透吉隆坡4月15日 - 马来西亚官媒周五报导称，沙特外交大臣朱拜尔（Adel al-Jubeir）称，汇入马来西亚总理纳吉布个人账户的资金是来自沙特“真正的”捐款。
之前有报导称纳吉布账户里6.81亿美元资金自国有基金1MDB，此后纳吉布面临贪腐指控，但他坚持称这些资金是捐款，并非来自1MDB。
“我们了解这笔捐款，这是一笔真正的捐款，不期望任何回报。”马来西亚国家新闻社援引朱拜尔在伊斯兰合作组织峰会上的话称。
“我们也完全了解到，马来西亚总检察长已彻底调查此事，未发现任何不当行为。所以，对我们而言，此事已了结。”
朱拜尔与纳吉布会面后向马来西亚记者作出前述表态，但未详细说明这笔捐款的数额、时间或来源。
纳吉布的发言人Tengku Sarifuddin Tengku Ahmad在声明中称，朱拜尔此番言论表明针对纳吉布的指控没有根据。
“这证实了总理一直以来的说法、以及多个机构详尽调查后得出的结论：这些资金是来自沙特的捐款。”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。