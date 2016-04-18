沙特外长称汇入纳吉布账户资金是来自沙特“真正的”捐款--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡4月15日 - 马来西亚官媒周五报导称，沙特外交大臣朱拜尔（Adel al-Jubeir）称，汇入马来西亚总理纳吉布个人账户的资金是来自沙特“真正的”捐款。

之前有报导称纳吉布账户里6.81亿美元资金自国有基金1MDB，此后纳吉布面临贪腐指控，但他坚持称这些资金是捐款，并非来自1MDB。

“我们了解这笔捐款，这是一笔真正的捐款，不期望任何回报。”马来西亚国家新闻社援引朱拜尔在伊斯兰合作组织峰会上的话称。

“我们也完全了解到，马来西亚总检察长已彻底调查此事，未发现任何不当行为。所以，对我们而言，此事已了结。”

朱拜尔与纳吉布会面后向马来西亚记者作出前述表态，但未详细说明这笔捐款的数额、时间或来源。

纳吉布的发言人Tengku Sarifuddin Tengku Ahmad在声明中称，朱拜尔此番言论表明针对纳吉布的指控没有根据。